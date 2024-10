A4, auto si schianta contro un tir fermo nella piazzola di sosta: un morto e caos

08 ottobre 2024 a

a

a

Un'auto ha tamponato un camion fermo nella piazzola di sosta, in corsia di emergenza: nell'incidente, avvenuto poco prima delle 11.30 nel tratto autostradale a tre corsie della A4, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro (Udine), verso Trieste, è morta una persona. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche perché al momento dell'impatto pare non ci fossero condizioni di criticità al traffico e la circolazione scorreva normalmente, come ha fatto sapere la concessionaria autostradale. Sul posto, allertati dagli altri automobilisti che hanno chiamato il 112, sono stati inviati dalla centrale operativa regionale della Sores Fvg un elicottero e un'ambulanza.

Il personale sanitario ha lavorato a lungo insieme ai vigili del fuoco per liberare l'automobilista che, rimasto imprigionato nell'auto, sarebbe morto sul colpo. Poi ne ha decretato il decesso. Le ferite da lui rimediate nello scontro erano gravissime. Per questo motivo purtroppo per l'uomo, un 38enne di Schio in provincia di Vicenza, non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente i rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia stradale con il supporto del personale di Autostrade Alto Adriatico.

"Il Suv speronava le auto": Crotone, cosa è successo poco prima dello sparo e del pestaggio del poliziotto

Ieri invece, lunedì 7 ottobre, a perdere la vita sulla A4 - nel tratto compreso tra Palazzolo e Rovato (Brescia) - è stata una giovane automobilista di 24 anni. La ragazza è stata falciata dai mezzi in corsa dopo essere scesa dalla propria macchina in seguito a un incidente che l'aveva coinvolta.