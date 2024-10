Meteo-follie ad ottobre, "temperatura a 34 gradi": Italia, incombe il caldo-record

09 ottobre 2024 a

Vestiti pesanti, stufe accese e piumoni nel letto. Da qualche giorno in tutta la Penisola - in particolare al Nord - è arrivato l'inverno. Ma per godeteci ancora delle giornate all'insegna del sole e delle alte temperature dovrebbe aspettare il prossimo anno? Forse no. Secondo gli esperti del meteo, a breve il caldo africano tonerà a farci visita. E i più fortunati potranno farsi un ultimo tuffo al mare.

Correnti meridionali di provenienza dal Nord Africa sono in arrivo al Centro-Sud e porteranno le temperature massime ben al di sopra delle medie che si sono registrate in questi giorni. Si parla addirittura di picchi di 34 gradi. Farà, quindi, ancora molto caldo specialmente nelle zone lontane dal mare non refrigerate dalle brezze.

Come detto, non tutti gli italiani potranno godere di questo ritorno dell'estate. Giovedì 10 ottobre sarà la giornata da cerchiare con la matita rossa per le due Isole Maggiori (Sicilia e Sardegna). Un clima meno caldo ma comunque molto mite al Centro con temperature massime sui 24-25°C in città come Roma e Firenze ma i venti di caduta dall'Appennino scalderanno le zone adriatiche con valori diurni fino a 26-28°C sulle zone costiere per arrivare ai 30°C della Puglia.