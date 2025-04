Meteo-Giuliacci di Pasqua e Pasquetta, un "miracolo" all'ultimo respiro

Secondo le più recenti elaborazioni, durante la domenica di Pasqua potrebbero verificarsi rovesci sparsi in alcune regioni del Nord e del Centro , come Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna. Tuttavia, si tratterà di fenomeni circoscritti nel tempo e nello spazio: “piogge che comunque non guasteranno tutta la giornata, perché bagneranno solo alcuni momenti del giorno.” Nelle restanti aree del Paese, sebbene non mancheranno passaggi nuvolosi, il meteo dovrebbe mantenersi generalmente asciutto, rendendo superfluo l’ombrello.

Ci siamo quasi: il lungo weekend di Pasqua è alle porte. Fino a pochi giorni fa le previsioni non lasciavano molto spazio all’ottimismo , ma gli ultimi aggiornamenti sembrano ribaltare il quadro, lasciando intravedere uno scenario decisamente più favorevole. Cosa ci dicono, quindi, le ultime mappe meteo? A quanto pare, spiega il colonnello Mario Giuliacci dal suo sito personale, il fronte perturbato che sembrava destinato a guastare il tempo tra Pasqua e Pasquetta dovrebbe fermarsi prima di raggiungere l’Italia. Una zona di alta pressione posizionata poco più a est, infatti, dovrebbe riuscire a bloccarne l’avanzata, permettendo così al sole di fare capolino più spesso del previsto e limitando le precipitazioni. Dunque, dove si rischia di beccare pioggia?

Per quanto riguarda il lunedì di Pasquetta, la situazione sarà un po’ più dinamica. L’instabilità atmosferica prenderà il sopravvento, portando con sé acquazzoni improvvisi e temporali localizzati, soprattutto su Levante Ligure, parte occidentale dell’Emilia, Toscana, Umbria, Appennino abruzzese e molisano, alcune aree interne della Campania, nonché su Sicilia e Sardegna. Anche in questo caso, però, “momenti piovosi limitati, che non guasteranno del tutto la giornata.”

In definitiva, avremo a che fare con la tipica variabilità di aprile, fatta di rapidi cambiamenti e contrasti: “nell'arco della stessa giornata in alcune zone del Paese regalerà momenti di sole, temporanei annuvolamenti e improvvisi scrosci di pioggia,” il tutto accompagnato da temperature miti. In molte regioni, infatti, i termometri saliranno oltre le medie stagionali, raggiungendo valori più simili a quelli della tarda primavera: “in gran parte d'Italia al di sopra delle medie stagionali e su valori tipici di maggio inoltrato.”