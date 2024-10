Bolzano, 100 grammi di cocaina in auto e mezzo chilo a casa: uno choc, chi finisce in manette

10 ottobre 2024 a

a

a

Un'insegnante di un istituto tecnico di Bolzano è stata arrestata per il possesso di circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti. La 41enne, incensurata, è stata fermata da una pattuglia della Squadra volanti della Questura durante un normale servizio di controllo in viale Druso mentre si trovava alla guida della sua automobile.

Gli agenti hanno notato alcuni dettagli sospetti. In primis, lo stato di agitazione e di insofferenza della donna. E poi uno strano odore proveniente dall'autovettura. Così gli agenti hanno allertato la sezione narcotici della squadra mobile. Sull'auto, nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero, è stato trovato un involucro contenente oltre 100 grammi di cocaina.

"Oddio, Musk si droga! Voi lo dite". Storace da ovazione: come gela la Piccolotti | Video

Con la collaborazione dei carabinieri, è stata quindi perquisita l'abitazione della donna (sita in un centro dell'Oltradige, zona Appiano-Caldaro) dove, custoditi in una cassaforte, sono stati trovati e sequestrati: 20 grammi di cocaina, alcune dosi di eroina, 10 grammi di ecstasy, 200 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione con residui di droga e 500 euro circa in contanti, che secondo gli agenti erano provento delle attività di spaccio. Di conseguenza, la 41enne è stata arrestata e portata alla sezione femminile della casa circondariale di Trento a disposizione della procura della Repubblica bolzanina.