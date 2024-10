Piacenza, travolta dal bus appena esce da scuola: morta sul colpo 14enne

10 ottobre 2024 a

Una studentessa 14enne è morta oggi pomeriggio a Piacenza rimanendo schiacciata da un bus. Secondo quanto si apprende, la ragazzina pare stesse uscendo dall’istituto Raineri - Marcora nei pressi di via Mattei. Non chiara la dinamica dei fatti, l’adolescente è finita sotto le ruote del mezzo. Inutili i soccorsi: da Brescia era decollato un elicottero ma tutto è stato inutile. Sul posto la Polizia Locale. La dinamica non è ancora stata definita, non è escluso che l'adolescente, che frequentava un istituto superiore, stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. La giovane è morta sul colpo.