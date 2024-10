Avezzano, straniero fermato e rilasciato: scaraventa a terra una donna e la deruba, il video

27 ottobre 2024 a

Un video sta facendo letteralmente il giro del web. Siamo ad Avezzano, uno straniero, un marocchino, scippa una donna in pieno giorno in mezzo alla strada. Per portarle via lo zaino è disposto a tutto, anche a trascinare la donna per terra per diversi metri. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la drammatica scena: l'uomo si è avvicinato alle spalle della vittima e le ha strappato lo zaino appena indossato, causandole una violenta caduta. La donna dopo qualche istante, ancora incredula, si rialza e prova ad inseguire lo scippatore. Ma nulla da fare. Voi direte, questo è uno scippo, grave, ma come tanti altri.

E invece le cose non stanno così. infatti qualche giorno prima lo stesso aggressore aveva tentato di rubare in un ristorante del centro città, venendo fermato ma poi rilasciato. Ed evidentemente ha deciso di tornare alla sua "occupazione". Il caso sta facendo parecchio discutere ad Avezzano. I carabinieri comunque sono intervenuti immediatamente dopo l'ennesima segnalazione e hanno fermato l'uomo. Ora si spera in un fermo per evitare nuovi scippi dato che il soggetto è recidivo. Qui di seguito la clip dello scippo a una donna nei pressi di un supermercato. Attenzione, sono immagini forti.