Montebelluna, la colf butta via il materasso dell'anziana? Quale "tesoro" c'era dentro

Per una vita intera una signora anziana di Montebelluna, nel Trevigiano, ha nascosto i suoi risparmi, gioielli di famiglia e carte di credito per un valore complessivo di circa 50mila euro, all'interno di un materasso conservato in garage. Un modo per non dare troppo nell'occhio. Peccato, però, che a un certo punto la sua colf - non avendo idea del contenuto del materasso - abbia pensato bene di buttarlo via.

I fatti risalgono a sabato 26 ottobre, quando la collaboratrice domestica è andata a casa della pensionata. Quest'ultima, a causa di problemi di salute, non può spostarsi da una stanza all’altra. Per questo, si trovava in un’altra parte della casa al momento della disavventura. Come si legge sul Corriere della Sera, la colf stava facendo le pulizie, mettendo via oggetti apparentemente inutilizzati o vecchi, quando ha notato il materasso e ha deciso di disfarsene portandolo al centro di raccolta dei rifiuti. Il tutto senza avvisare la proprietaria.

L'anziana si è accorta di cosa fosse successo solo nel pomeriggio. E a quel punto ha avvisato sua figlia, facendo partire una vera e propria corsa contro il tempo per tentare di recuperare quell'immenso "tesoro". Per fortuna c'è stato il lieto fine. La figlia della donna ha contattato subito la stazione dei carabinieri di Montebelluna. E le forze dell'ordine si sono attivate immediatamente insieme agli operatori dell’azienda di smistamento rifiuti e ai volontari della Protezione civile del paese. Un lavoro senza sosta all'interno del centro di raccolta ha portato, dopo un'ora di ricerche, al ritrovamento del materasso. La pensionata così ha potuto tirare un sospiro di sollievo, tornando in possesso di denaro, gioielli e carte di credito.