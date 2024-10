Piacenza, fermato il fidanzato della ragazza precipitata dal tetto: "La picchiava"

28 ottobre 2024 a

a

a

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto il fermo di un minorenne in relazione al decesso del 25 ottobre, di una ragazza di 13 anni, precipitata dal tetto di un immobile in Via IV novembre in Piacenza. Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza, che hanno condotto il ragazzo presso un Istituto Minorile, in attesa della convalida da parte del Giudice.

Lo rende la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. In seguito alla morte della 13enne, caduta dal tetto di un palazzo in via IV Novembre a Piacenza, venerdì scorso, oggi pomeriggio la procura per i minorenni di Bologna ha disposto il fermo del 15enne che era con lei quando è deceduta e che è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo investigativa di Piacenza, che hanno condotto il minore presso un istituto minorile, in attesa della convalida da parte del giudice. Questo pomeriggio, a Pavia, è iniziato l’esame sul corpo della ragazza. Nelle ultime ore, la sorella della ragazza ha fatto sapere, tramite i social, come la 13enne fosse turbata dai comportamenti del 15enne.