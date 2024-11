Statali, nuovo accordo da pascià: al lavoro 4 giorni a settimana (e gli imprenditori chiudono bottega)

06 novembre 2024 a

Pandemie, cataclismi, crisi economiche, recessioni. Quando le cose si mettono male partite Iva e imprenditori, artigiani e professionisti, quelli sporchi, brutti e cattivi, evasori seriali e sfruttatori di manodopera in nero, smettono di fatturare. E se le spalle non sono sufficientemente larghe finiscono in bancarotta. Stesso discorso per i dipendenti privati. C’è la crisi dell’automotive? Tutti in cassa integrazione, se va bene. C’è la delocalizzazione della multinazionale? Tutti in mezzo alla strada, con la speranza di beccare un sussidio nell’attesa, che può essere assai lunga o anche non avere mai fine, di rimettersi in gioco. Ecco, avete mai sentito di un dipendente pubblico finito in Cig, di un funzionario dello Stato che abbia perso il lavoro o il proprio reddito per una crisi congiunturale o per colpa del Covid? (...)