Specchia, lupi fanno irruzione in una villa: il cane fa una fine orribile

Un episodio inquietante ha contribuito a rilanciare il dibattito sulla gestione della fauna selvatica in Italia: un branco di lupi ha fatto irruzione in una villa a Specchia, nel Salento, trascinando via il cane da guardia. Il video dell’incidente avvenuto in Puglia, rapidamente diventato virale, ha sollevato interrogativi sulla sovrappopolazione di alcune specie come lupi e cinghiali in tutta Italia, ma anche degli orsi nel Nord Est, in regioni come il Trentino e il Friuli Venezia Giulia.

Stando alle autorità locali, il ritorno dei lupi in Puglia è un processo spontaneo legato alle politiche di protezione adottate negli ultimi decenni. Come sottolinea la Provincia di Lecce, "il rientro del lupo in Salento è un fenomeno spontaneo conseguente alle politiche di protezione della specie adottate negli ultimi decenni". Il punto è che, nonostante le preoccupazioni, le attuali norme limitano in modo perentorio le possibilità di intervento diretto sulla popolazione dei lupi.

“La legislazione vigente - spiegano i responsabili scientifici del progetto di monitoraggio - non permette misure di contenimento come abbattimenti o rilocazione se non in rari casi estremi. Quello che è possibile fare seguendo la legislazione ambientale è adottare corrette pratiche di coesistenza con questa specie, sfruttando l’enorme valore che il lupo può avere come regolatore ecosistemico – ad esempio con il controllo dei cinghiali, specie che provoca particolari danni all’agricoltura – e imparando a gestire le difficoltà comportate dalla convivenza, con piccoli e sensati cambiamenti”.