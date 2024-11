Roma, si scontrano due volanti della Polizia: morto un agente, mondo del rugby sconvolto

18 novembre 2024 a

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto Roma: intorno alle ore 5 in via dell'Acquedotto del Peschiera, all'incrocio con viale dei Monfortani, due volanti della Polizia di Stato si sono scontrate e a perdere la vita è un agente di 32 anni. Una delle due auto si è ribaltata e al bilancio vanno aggiunti tre feriti, i due conducenti delle volanti, una donna trasportata all'ospedale San Camillo e un uomo all'ospedale Santo Spirito, e un passeggero al San Filippo Neri. Chiuso viale dei Monfortani, tra via dell’Acquedotto del Peschiera e via Trionfale, direzione Torrevecchia. Chiusa anche via dell’Acquedotto del Peschiera, tra viale dei Monfortani e via della Pineta sacchetti, direzione centro. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La vittima dello schianto è Amar Kudin, in forza al distretto Primavalle. Lo piange anche il mondo del rugby: nato in Croazia e trasferitosi da bambino a Treviso, aveva giocato anche nelle Fiamme Oro Rugby e in estate era passato in forza al Rugby Civitavecchia per la stagione sportiva 2024/25. Sempre in estate era passato ai servizi operativi e aveva deciso di restare a Primavalle nel quarto turno volanti.

"Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l'augurio di pronta guarigione", scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

"Ho appreso della tragica scomparsa del giovane agente che ha perso la vita in uno scontro tra volanti - ha aggiunto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri -. Un altro giovane eroe ci lascia. Voglio esprimere la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la Polizia di Stato che piange una perdita incolmabile".