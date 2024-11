Meteo, Giuliacci annuncia il gelo sull'Italia: ecco dove e quando arriva la neve

20 novembre 2024 a

a

a

Un'ondata di gelo e di maltempo si sta per abbattere sull'Italia. Da oggi, mercoledì 20 novembre, le temperature subiranno un drastico calo e nelle regioni settentrionali si avrà un assaggio di inverno. Da venerdì invece il maltempo si sposterà in modo consistente sul centro sud con piogge, freddo e raffiche di vento anche sulle regioni meridionali.



A fare il punto su ciò che ci attende è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it ci spiega cosa sta per accadere: "Visto il crollo delle temperature, avremo nevicate sull’arco alpino a partire dai 700-900 metri di altitudine. Nella giornata di giovedì 21 novembre un’altra fase nevosa colpirà l’Italia. Le zone più colpite saranno Piemonte, Lombardia (a Milano potremmo assistere a fiocchi misti a pioggia), Veneto e le alte pianure del Friuli-Venezia Giulia. Questo tipo di fenomeni sono costituiti da fiocchi grandi, pesanti e bagnati che portano ad accumuli rapidi creando problemi anche alla viabilità. Quello che è certo è che i nostri rilievi faranno il pieno di neve, mentre per la Pianura bisognerà aspettare le traiettorie che terranno le correnti in quota. Sulle regioni del Centro avremo nevicate sugli Appennini a partire dai 700/900 metri di quota. Nelle Marche la quota-neve si potrà abbassare ancora di più. Continuate a seguirci per vedere quale sarà l’evoluzione di questo evento nevoso, non proprio frequente nella seconda parte di novembre".