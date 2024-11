Meteo, Mario Giuliacci annuncia piogge e gelo: quando torna il freddo polare

23 novembre 2024 a

Dopo una breve parentesi di sole e di temperature miti, ecco che il gelo e le piogge si preparano ad imperversare sull'Italia. A fare un quadro accurato della settimana che ci aspetta, la prossima, è il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it : "La prossima settimana però sono attese altre perturbazioni che ci spingeranno ad aprire nuovamente l'ombrello! Quando sono attese quindi le prossime piogge? In base alle ultime proiezioni dei modelli una debole perturbazione attraverserà la nostra Penisola già tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre, sebbene con effetti relativamente modesti: piogge per lo più deboli e isolate infatti bagneranno prevalentemente la Liguria, la Lombarda, l'Emilia e più giù le regioni tirreniche, e in particolare Toscana, Lazio e Campania. Le temperature, nonostante il maltempo, non scenderanno in modo significativo e in generale oscilleranno attorno ai valori tipici del periodo. Ben più importante potrebbe risultare il passaggio perturbato che si intravede per la fine della settimana".

Attenzione massima sulle giornate di venerdì 29 novembre e sabato 30: "È possibile che da est irrompa sull'Italia un nucleo di aria fredda capace di favorire un nuovo generale abbassamento delle temperature, accompagnato anche da una nuova fase di maltempo che, al momento, sembra probabile che si concentri soprattutto al Centro e al Sud. Quindi nuove piogge anche nuova neve, che in questa occasione dovrebbe imbiancare più che altro il versante adriatico dell'Appennino Centrale, comunque in generale solo al di sopra di 800-1200 metri. Il quadro però è ancora piuttosto incerto e sarà necessario attendere i prossimi aggiornamenti per definire meglio la previsione", spiega il colonnello. Staremo a vedere.