È sempre CartaBianca, "innamorata di un finto militare": truffa da record all'anziana, quanti soldi ha perso

L'amore non ha età né limiti, ma purtroppo neanche la truffa. Una signora, non più giovanissima, racconta in studio a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, la propria sconcertante esperienza. "Un finto militare mi ha rubato 50mila euro", ammette. E le modalità purtroppo sono assai simili ad altre storie di questo tipo.

"Ha iniziato a chiedermi soldi diciamo non subitissimo - spiega la donna a Bianca Berlinguer -. Dopo una ventina di giorni, perché lui era stanco di stare là, non ce la faceva più, era stanco, voleva venire via, e quindi io lo dovevo aiutare".

"La prima volta quanto le chiede?", domanda la giornalista. "La prima volta 20mila euro". "20mila? Quindi va subito...", "Sì sì", ammette la signora con un sorriso spento che tradisce amarezza e imbarazzo.

"Dopo 20 giorni, 20mila euro?", ripetono gli altri ospiti, tutti sconvolti. "Ecco, ma lei a quel punto glieli manda?", chiede ancora la Berlinguer. E la signora sospira: "Purtroppo sì".

"Ma lei aveva avuto una grossa infatuazione, dopo 20 giorni...". "No - sottolinea l'intervistata, quasi a sua discolpa -, perché lui mi parlò dei figli. Non li vedeva da 3 anni, stava male e quindi voleva andare a trovarli". Il tutto a spese della vittima di turno.