Beve un po' d'acqua al bar: finisce in coma, cosa c'era nel bicchiere

Ha bevuto un bicchiere d’acqua al bar dove da sempre faceva colazione prima di andare a lavorare, ma il 2 novembre scorso è finita in coma per quasi dieci giorni. Vittima di questa tragica vicenda è una colf 48enne, di Bologna. Secondo quanto ricostruisce Il Resto del Carlino la donna, dopo aver mangiato brioche e bevuto un bicchiere di latte macchiato, avrebbe chiesto dell’acqua.

Purtroppo, però, il liquido che la barista le ha versato nel bicchiere era tutt’altro. Dopo il primo sorso la 48enne ha immediatamente capito che qualcosa non andava: ha iniziato a vomitare e ha avvertito un dolore intenso alle labbra e alla gola. Il liquido che aveva bevuto non era acqua, ma detersivo per lavastoviglie. In preda al panico ha chiesto spiegazioni alla barista che nel frattempo aveva rapidamente gettato il contenuto del bicchierino nel lavandino. La signora ha insistito per sapere perché fosse stato buttato via e la barista ha risposto che probabilmente c’era rimasto del detersivo. Pochi istanti dopo, la situazione è precipitata.

La colf richiesto l’intervento dei soccorsi e alle 9 è stata trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata. I medici hanno riscontrato lesioni gravi al cavo orale e all’esofago, con ulcere sanguinanti compatibili con ingestione di sostanze caustiche come il detersivo. «Tuttora faccio fatica a parlare e a mangiare. Non sono più in grado di lavorare e ho quattro figli da sfamare», ha detto la donna a un mese dal tragico incidente. «Non so ancora se i danni sono permanenti. E non ho ricevuto nemmeno delle scuse». Intanto sono in corso indagini preliminari per lesioni colpose gravissime. Al momento, l’unica persona sotto inchiesta è la barista che ha servito il bicchiere. «È incredibile che il locale continui a operare normalmente senza apparentemente subire controlli», ha denunciato l’avvocato della vittima.