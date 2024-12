"Malattia sconosciuta". L'Italia alza l'attenzione, controlli sui voli: ecco quali sono i sintomi

06 dicembre 2024 a

L’Italia alza l’attenzione sulla malattia sconosciuta che ha causato oltre 70 morti in Congo. A quanto si apprende il ministero della Salute ha inviato una raccomandazione alle Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero chiedendo attenzione su tutti i punti di ingresso, in particolare modo per i voli diretti provenienti dal Paese africano. Nelle scorse ore il governo del Congo ha dichiarato allerta per questa sindrome simul-influenzale che oltre a decine di morti ha contagiato centinaia di persone.

Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a essere vigili, esortando le persone a lavarsi le mani con il sapone, evitare assembramenti e non toccare i corpi dei defunti senza personale sanitario qualificato. I sintomi includerebbero febbre, mal di testa, tosse e anemia. "Attenzione, cautela, ma nessun allarme". Questo quanto filtra, a quanto risulta all’AGI, dagli uffici della Prevenzione del ministero della Salute in relazione alla malattia, ancora sconosciuta, che ha portato a oltre 70 decessi in Congo. Bisogna evitare di create un "allarme è ingiustificato". Questa, si ricorda, è da sempre la linea data dalla Direzione, perché "tutto ciò che accade nel mondo ci riguarda, ma, al momento, non esiste nessun motivo di allarme". Sono state comunque avvisate tutte le Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, che si occupano del controllo di passeggeri e merci.