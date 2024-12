A1, tir travolge e uccide un operaio: ennesima tragedia e caos in autostrada

10 dicembre 2024 a

Un operaio è stato travolto e ucciso da un tir lungo la corsia sud dell'autostrada A1, in direzione Napoli, all'altezza di Cassino, nel Lazio. L'uomo, 39 anni, stava facendo dei lavori di manutenzione quando è stato mortalmente investito. Sul posto, poi, sono giunti gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Cassino, il personale Ares 118 e i vigili del fuoco. L'operaio, che lavorava per una ditta Campana, sarebbe deceduto sul colpo. Inutile, dunque, qualunque tentativo di rianimarlo. Ancora in fase di accertamento, invece, le cause del tragico incidente.

Stando a quanto trapelato finora, pare che l'autista del tir abbia perso il controllo del mezzo all'improvviso, travolgendo e uccidendo il 39enne, che al momento dell'impatto era impegnato nelle operazioni di manutenzione di un trattore stradale. Da una prima ricostruzione dei fatti, fornita dalla polizia stradale della sottosezione A1 di Cassino, il tir avrebbe colpito in pieno l'operaio, che si trovava vicino alla zona di segnalazione del cantiere. L'impatto, violento e improvviso, avrebbe scaraventato la vittima in un fosso ai lati della carreggiata. L'incidente, poi, ha avuto delle ripercussioni immediate sul traffico: la carreggiata in direzione Napoli è rimasta bloccata per diverso tempo, causando lunghe code e notevoli disagi per gli automobilisti.