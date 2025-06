Meteo Giuliacci, "picco dell'alta pressione": quali sono i giorni "di fuoco"

Un meteo instabile, diviso tra caldo intenso e temporali, quello che ci aspetta nei prossimi giorni: stando alle previsioni del colonnello Mario Giuliacci, come si legge sul sito meteogiuliacci.it, il fine settimana del 7-8 giugno sarà caratterizzato da stabilità, sole e soprattutto caldo. Per via dell’alta pressione, infatti, i valori termici subiranno una decisa impennata. Oggi in particolare, sabato 7 giugno, le temperature raggiungeranno massime di 30-32°C in città come Firenze e Roma. Mentre in Sardegna le temperature andranno addirittura oltre. Temporali isolati potrebbero verificarsi sulle Alpi.

Domenica 8 giugno, invece, ci sarà il picco dell’alta pressione con temperature ancora in aumento. I picchi saranno superiori ai 34°C tra il basso Veneto, Emilia-Romagna e regioni del Centro. In alcune zone della Sardegna, Sicilia e Puglia si potrebbero registrare valori vicini ai 40°C. Proprio questo caldo intenso, unito all’umidità e ai contrasti termici, contribuirà a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di imponenti celle temporalesche. Già nella seconda parte della giornata di domenica, infatti, ci saranno infiltrazioni di aria fresca in quota che potrebbero far abbassare le temperature soprattutto in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dove non si escludono temporali, anche violenti, con il rischio grandine.