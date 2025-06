Il meteo: nuvole al Nord. Centro-Sud: sole e caldo

Nuvole al Nord, ma sole e caldo al Sud. Tempo perfetto dunque per andare al mare invece di recarsi alle urne. Ecco allora le previsioni per domani secondo il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Al Nord ci sarà cielo nuvoloso con addensamenti più compatti su alpi, prealpi e relative aree pedemontane che daranno luogo a rovesci e temporali su Lombardia, Trentino-Alto Adige, alto Veneto e Friuli-Venezia Giulia; parzialmente nuvoloso sulla Liguria e ridosso dell’Appennino tosco-emiliano con locali piovaschi nelle ore centrali della giornata. Al Centro e in Sardegna farà invece bello, con ampi spazi di sereno su tutto il settore con addensamenti nuvolosi nella prima metà di giornata sulla Toscana settentrionale che potrebbero portare a isolati rovesci. Ancora meglio al Sud e in Sicilia, dove splenderà il sole.

con solo passaggi di velature sui settori più meridionali.

Temperature: minime in debole diminuzione su Sardegna e rilievi del Piemonte e in debole aumento sulle altre regioni.

Massime in crescita in Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Puglia, Calabria e Sicilia orientale; in diminuzione sulla Sardegna e Friuli; stazionarie sulle altre regioni.