Giuliacci, meteo da incubo: dove arriva la grandine

L’alta pressione assicura condizioni estive al Centro-Sud e nelle Isole, con cieli sereni e temperature elevate, che in alcune zone superano i 30 gradi, evocando l’estate piena. Al Nord, invece, il clima è meno stabile: nuvole, acquazzoni improvvisi e temporali, soprattutto su Alpi e Prealpi, mantengono le temperature più fresche e in linea con la media stagionale. Questa instabilità, come sottolinea meteogiuliacci.it , caratterizzerà anche i giorni successivi, con il Nord più esposto a fenomeni intensi, inclusi temporali violenti, grandinate e possibili nubifragi. Analizziamo le previsioni meteo più recenti per il weekend.

Secondo gli ultimi modelli meteorologici nel weekend si vedrà la formazione di numerosi temporali al Nord, con fenomeni più marcati in Lombardia, Alto Piemonte e Veneto, dove aumenta il rischio di eventi estremi. Qualche temporale potrebbe raggiungere il Centro, in particolare la Toscana, mentre il resto del Paese godrà di tempo soleggiato e stabile. Venerdì 6 e sabato 7 giugno l’instabilità si attenuerà, con temporali meno frequenti e limitati alle aree alpine. Domenica 8 giugno, invece, il quadro meteorologico tornerà a essere più dinamico: le nubi temporalesche potrebbero estendersi anche alle pianure e alle coste settentrionali, portando nuove precipitazioni. In sintesi, il weekend alternerà momenti di calma a fasi di maltempo al Nord, mentre al Centro-Sud il sole e il caldo continueranno a dominare, consolidando un’atmosfera tipicamente estiva.