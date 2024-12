Tufino, cade da una scala a chiocciola: bimba di 4 anni muore sul colpo

14 dicembre 2024 a

Tragedia nel napoletano. Una bimba di 4 anni - il suo nome è Alessandra - è morta sul colpo dopo essere caduta da una scala interna, nella sua abitazione privata. Il fatto si è consumato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un'abitazione di via Roma a Tufino, in provincia di Napoli. Il motivo? Un incidente domestico. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118. Ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso: le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi.

Stando a quanto si apprende, la piccola Alessandra sarebbe caduta da una scala a chiocciola interna all'abitazione. Ed è morta sul colpo. Al momento, sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente domestico. Il pubblico ministero di turno, giunto sul posto, non ha disposto l’autopsia sul corpo della bimba che non è stato sequestrato e che sarà, probabilmente, riconsegnato alla famiglia per le esequie.

Tutta la piccola comunità nolana è sconvolta da questa tragedia. Nei pressi del palazzo di via Roma, per tutta la mattina, c’è stata una processione di conoscenti, parenti o semplici residenti della zona che hanno tentato di portare conforto alla famiglia.