Nuovo codice della strada, scatta la prima multa: ecco chi è il "fortunato"

Arriva la prima multa dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada: la contravvenzione è stata fatta questa mattina, sabato 14 dicembre, a Napoli dalla Polizia municipale. A riceverla un uomo che era al telefono mentre guidava. Dal Comune hanno fatto sapere che i controlli sono partiti di buon'ora in tutta la città: il primo verbale in particolare è stato fatto in Corso Umberto per uso del cellulare alla guida, un'infrazione per la quale le nuove norme in vigore da oggi prevedono, oltre alla sanzione, anche il ritiro breve della patente da 7 a 15 giorni. Entro le 13, invece, sono stati 6 i verbali fatti, tutti per la stessa infrazione a conducenti di entrambi i sessi.

Sulla prima contravvenzione per uso del cellulare alla guida, il comandante della Polizia locale, Ciro Esposito, ha ammesso che se lo aspettava. "L'uso del cellulare è in effetti la violazione più frequente", ha detto ai microfoni del Tgr Campania. Poi ha spiegato che "le nuove norme sono finalizzate a migliorare la sicurezza stradale e a limitare le tante vittime che in Italia si registrano". Il comandante, infine, ha sottolineato che le "norme sono molto rafforzate, c'è una maggiore attenzione e pene più severe. Sarà importante anche l'inserimento dell'Alcolock che non consente la partenza dell'auto se si eccede con l'uso di alcol".