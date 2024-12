Latina, forte esplosione in una palazzina: due morti e un ferito grave, cos'è successo

16 dicembre 2024 a

a

a

Forte esplosione in una villetta unifamiliare alla periferia di Aprilia, in provincia di Latina: stando alle prime informazioni, ci sarebbero due vittime, una ragazza di 13 anni e sua nonna, i cui corpi sarebbero già stati recuperati dai soccorsi giunti sul posto. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 18 di oggi, lunedì 16 dicembre, sarebbe stata provocata da una bombola a Gpl che ha danneggiato un muro, provocando in un secondo momento un grosso incendio.

Nell'incidente, causato dunque da una fuga di gas, sarebbe rimasto gravemente ferito anche un uomo, probabilmente il nonno, che è stato portato d'urgenza in ospedale. Sul posto è ancora in corso il lavoro dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle macerie i corpi senza vita delle due vittime e si stanno accertando dell'assenza di altre persone coinvolte. Intanto i carabinieri del comando provinciale hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.

"Ti ammazzo per 30 euro". Follia ad Ascoli Piceno, sparano al barista per un conto troppo salato

L'esplosione sarebbe stata avvertita chiaramente dai residenti della zona. All’interno della palazzina in questione, stando a quanto riportato da Repubblica, vivrebbero circa 10 persone. Ma non si sa ancora quante si trovassero in casa al momento della fuga di gas che ha fatto crollare la palazzina.