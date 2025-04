Russia, tre esplosioni nel centro di Mosca: cosa sta succcedendo

Tre potenti esplosioni hanno scosso il centro commerciale Afimall City nel centro di Mosca, con un denso fumo che si alzava dalla scena, secondo quanto riferito da testimoni oculari. L'incendio ha interessato un'auto nel parcheggio del centro commerciale Afimall City sul lungofiume Presnenskaya a Mosca. Lo ha riferito la Direzione principale della capitale del ministero russo per le Emergenze, come riporta Tass. "La Direzione Generale del Ministero delle Emergenze russo per la città di Mosca ha ricevuto una segnalazione relativa a un incendio sul lungofiume Presnenskaja. Un'auto sta bruciando nel parcheggio sotterraneo di un edificio amministrativo", ha dichiarato il ministero delle Emergenze. L'incendio è stato preceduto dall'esplosione dell'auto. I vigili del fuoco sono giunti sul posto. L'origine dell'incendio è attualmente oggetto di indagine.

Intanto anche Kiev lamenta un attentato nei suoi confronti. "È stato un attacco estremamente brutale e un crimine di guerra assolutamente deliberato. Nella città di Marhanets i russi hanno colpito un autobus che trasportava i lavoratori di un impianto di estrazione e lavorazione. Un autobus normale. Chiaramente un mezzo civile, un obiettivo civile. Più di 40 persone sono rimaste ferite, la maggior parte donne, e alcune hanno riportato ferite molto gravi. Tragicamente, 9 persone sono state uccise. Le mie condoglianze vanno alle loro famiglie e ai loro cari". Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.