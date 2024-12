Palermo, fulmine colpisce una torre che frana sul ristorante: feriti tre clienti e il cuoco

21 dicembre 2024 a

Paura a Palermo dopo che un fulmine ha colpito e fatto crollare una torre storica all'interno di Villa Lampedusa. Quattro le persone rimaste ferite dai detriti che si sono staccati dell'edificio. L'incidente è avvenuto durante un violento nubifragio, mentre i clienti cenavano nel ristorante Braciera in Villa. Tra le vittime tre donne, di cui una ha riportato un sospetto trauma cranico, mentre le altre due hanno subito fratture a una spalla e a una mano. Sarebbe solo stato sfiorato dalla scarica elettrica, invece, il cuoco del ristorante. Lui è stato il primo ad essere soccorso dai sanitari del 118. Due dei feriti sono poi stati trasferiti in codice rosso nel vicino ospedale di Villa Sofia; gli altri due al Civico. Nessuno però in gravi condizioni.

Sul posto, dopo l'incidente, due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. Sulla torre, come spiegato dal comando dei vigili del fuoco, si è formata una profonda spaccatura. Nella provincia di Palermo, invece, per via del forte maltempo degli alberi sono caduti a Partinico in contrada Traversa e a Piana degli Albanesi sulla strada provinciale 5. In generale, comunque, sono state decine gli interventi dei pompieri per i danni provocati dal maltempo nella nottata. Basti pensare, per esempio, che il vento ha scoperchiato alcuni tetti nella zona di Mondello e Tommaso Natale.