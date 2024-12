Attentato Magdeburgo, "rafforzare la sicurezza nei mercatini di Natale": allerta anche in Italia

21 dicembre 2024 a

"Rafforzare la sicurezza nei mercatini di Natale" e in tutti gli eventi collegati alle feste: questo quanto disposto dal dipartimento di Pubblica sicurezza in una circolare inviata a prefetti e questori in tutta Italia. A far alzare l'allerta l'attentato in Germania. Ieri, venerdì 20 dicembre, un suv è piombato sulla folla al mercatino di Natale di Magdeburgo uccidendo 5 persone e ferendone 200. Tornando al nostro Paese, massima attenzione è stata richiesta anche sulla Capitale, dove sta per aprirsi il Giubileo: 62 eventi in 12 mesi. Già prima di quanto successo in Germania, comunque, il Viminale aveva deciso di aumentare il numero di uomini in campo. In particolare, sono stati previsti 700 agenti in più per vigilare su San Pietro, basiliche e centro storico.

La circolare sulla sicurezza, in particolare, dispone di implementare "le attività info-investigative" e quelle di "vigilanza e controllo" nei mercatini di Natale, nei villaggi a tema natalizio e nelle principali aree turistiche. E arriva al termine della riunione tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i vertici delle forze di polizia: il titolare del Viminale ha posto l'accento sulla necessità di rafforzare i presidi di sicurezza nelle piazze, anche predisponendo l'utilizzo di dissuasori e presidi mobili. Le attività di sicurezza, inoltre, saranno incrementate pure nei piccoli e medi centri, e non solo nelle grandi città.

Una delle preoccupazioni maggiori è quella dei "lupi solitari". Appartiene a questa categoria, in effetti, l'attentatore di Magdeburgo. Si tratta di soggetti estranei a reti strutturate che si autoradicalizzano. Il timore, in questi casi, è che certe azioni possano innescare dinamiche di emulazione. Vigilanza massima, dunque, su porti, aeroporti, stazioni e obiettivi religiosi.