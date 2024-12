Le amnesie di Papa Francesco su Hamas e Israele

23 dicembre 2024 a

Al centro di tutti i mali del mondo non ci sono le azioni dell’esercito israeliano a Gaza. Eppure è proprio questa l’impressione – si deve credere voluta, vista l’insistenza – che lasciano ogni volta le parole di Jorge Mario Bergoglio. Il quale da tempo dedica attenzione nulla o residuale ai crimini di Hamas: quelli commessi nei confronti della popolazione israeliana e quelli che continua a perpetrare sulla pelle degli stessi palestinesi, usati come scudi umani dall’organizzazione terroristica. Delle due parti in guerra a Gaza, una sola riceve la condanna del capo della Chiesa cattolica e solo una ha la sua simpatia.