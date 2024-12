Roma, tragedia il 23 dicembre: cade un albero e uccide una donna

23 dicembre 2024 a

a

a

Tragedia all'antivigilia di Natale: un albero è caduto in strada a Roma, in via Cesare Massino a Colli Aniene e ha travolto due donne. Secondo quanto si apprende, una è morta e l'altra è stata trasportata in ospedale. È stata segnalata anche la presenza di bambini nel luogo dell'impatto, ma i piccoli non risultano essere stati colpiti.

Secondo quanto si apprende, la seconda donna colpita dall'albero è in gravi condizioni. La vittima si trovava a passeggio con i suoi tre figli piccoli.

Il crollo è avvenuto in un parco con area giochi per i bambini, non distante da viale Palmiro Togliatti. Nel parco nel momento del crollo c'erano diverse persone. La donna gravemente ferita è un'amica della vittima. I figli della donna deceduta sono rimasti illesi. Dopo la tragedia e le chiamate di soccorso sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.