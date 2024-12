Giubileo, il Papa apre la Porta Santa in carrozzina: "Inizia una nuova vita". Così nel 2025 Roma verrà "travolta" dai fedeli

24 dicembre 2024 a

"La Porta Santa che si apre, nella notte di Natale, è l'invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall'incontro con Cristo". Le parole di Papa Francesco su X danno di fatto l'avvio al Giubileo 2025 già poche ore prima che la cerimonia inaugurale abbia ufficialmente inizio, con l'apertura della Porta Santa. Una Porta Santa che Bergoglio ha aperto restando in carrozzina, senza alzarsi. Una immagine a suo modo fortissima.

Il Giubileo della Speranza proclamato dal Pontefice promette di essere ricco di appuntamenti significativi. Alla Vigilia l'apertura delle Porte Sante in tutte le diocesi del mondo: naturalmente l'evento al centro di media e opinione pubblica mondiale è stato quello delle 19 nella Basilica di San Pietro che dato il via all'Anno Santo a livello planetario.

Uno degli eventi più attesi sarà, comunque, la Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025 e che culminerà con un incontro speciale con il Papa. Migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo che si riuniranno per celebrare la fede e discutere di temi cruciali come la pace, la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale. Dal 24 al 26 gennaio si terrà, invece, il Giubileo del Mondo della Comunicazione al quale sono particolarmente invitate tutte le figure professionali del mondo della comunicazione (giornalisti, operatori dei media, dirigenti e direttori di testata, membri dei CdA, videomaker, grafici, copywriter, PR, social media manager, tecnici audio e video, tipografi, informatici).

Dal 15 al 18 febbraio, invece, si svolgerà il Giubileo degli artisti mentre dal 5 al 6 aprile si terrà a Roma, il Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità. Un evento giubilare al quale sono particolarmente invitati, insieme ai loro famigliari, tutti i malati e le figure professionali legate al mondo della sanità (medici, infermieri, operatori sanitari, volontari in ambito sanitario, operatori pastorale della salute, etc.). Dall'1 al 4 maggio si svolgerà, invece, il Giubileo del mondo del lavoro con tutti i lavoratori di ogni categoria (operai, impiegati, professionisti nei vari settori, etc.), le varie associazioni di categoria e i sindacati.

Mentre il 4-5 maggio Giubileo degli imprenditori al quale seguirà dal 30 maggio 2025 al 1 giugno 2025 il Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani. Dal 20 al 22 giugno 2025 si svolgerà il Giubileo dei Governanti e il 20 settembre 2025 è previsto, invece, il Giubileo degli Operatori di Giustizia. A questo evento giubilare sono particolarmente invitati, insieme ai loro familiari, tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della giustizia laica, canonica, ecclesiastica (giudici, pubblici ministeri, magistrati, avvocati, operatori del diritto, etc.). Il 4 e il 5 ottobre 2025, appuntamento con il Giubileo dei Migranti con un incontro, nella Basilica di San Pietro, con Papa Francesco. Dal 31 ottobre al 2 novembre previsto, invece, il Giubileo del Mondo Educativo mentre il 16 novembre 2025 si terrà un particolare Giubileo dei Poveri. Infine il 14 dicembre 2025 si terrà il Giubileo dei Detenuti con una messa in San Pietro presieduta sempre da Papa Francesco. Il Giubileo ordinario del 2025 si chiuderà, infine, il 6 gennaio 2026, quando il Pontefice richiuderà la Porta Santa in Vaticano.