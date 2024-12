Influenza, l'impennata di fine anno: 600mila italiani a letto

Luca Puccini 31 dicembre 2024 a

Un po’ le Feste di questi giorni, Natale in famiglia e capodanno con gli amici (magari in piazza). Un po’ le temperature che sono tra le più rigide degli ultimi anni. Un po’ anche che il periodo è questo, non è mica una novità (e, di conseguenza, non c’è proprio nessun allarme da lanciare): stiamo andando incontro al picco influenzale dell’inverno 2024-25. Nell’ultima settimana i casi monitorati dall’Iss (l’Istituto superiore della sanità) sono aliti a quasi 600mila (597mila), con un’incidenza di 10,1 ogni mille assistiti che, però, diciamocelo subito, è un rapporto assai più bassi di quello dell’anno passato (quando era di 18,2 nello stesso periodo).

Fine delle buone notizie, però: perché negli ultimi giorni, a quanto raccontano gli addetti ai lavori, la situazione è andata peggiorando. Dall’inizio del periodo di sorveglianza (in autunno) gli italiani alle prese con l’influenza sono stati la bellezza di 4.573.000. A essere colpiti di più sono i bimbi sotto i cinque anni (per loro l’incidenza è pari a 28,3 casi ogni mille, in rialzo di settimana in settimana): le Regioni più interessate, al momento, sono Lombardia, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Sardegna.

I sintomi sono quelli classici (febbre alta, tosse secca, mal di gola, dolori muscolari e articolari, affaticamento, naso che cola e occhi arrossati, mal di gola, spossatezza), anche se la febbre può durare per tre o quattro giorni e può arrivare a toccare anche i 39 e o addirittura i 40 gradi. Secondo gli esperti il picco vero e proprio lo toccheremo tra l’inizio e la metà di gennaio, ossia nelle prossime due settimane quando (per fortuna) la congestione degli ospedali di questi dì, dovuta anche alle ferie, sarà smussata.