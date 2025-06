Resinovich, "gravidanza interrotta": l'intercettazione che ribalta tutto

Una vecchia intercettazione complica il quadro nell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne sparita il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Il corpo rannicchiato in posizione fetale in un boschetto vicino al parco di San Giovanni a Trieste. Stando a questa intercettazione, il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, oggi indagato per l'omicidio della donna, avrebbe confidato di aver accompagnato sua moglie, nel 1991, a interrompere una gravidanza di cui non era lui il padre. Un elemento, questo, che riaccende l'interesse investigativo.

Per quanto riguarda la scomparsa e poi la morte della Resinovich, secondo una nuova perizia firmata dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, Liliana sarebbe deceduta tra le 9 e le 12 del giorno stesso in cui è sparita. In particolare, sarebbe stata strangolata con una tecnica da dietro, come suggerirebbe la frattura individuata sulla seconda vertebra toracica. La specialista sostiene inoltre che il corpo non sarebbe mai stato spostato dal luogo in cui è stato ritrovato. Le sue conclusioni, quindi, mettono in crisi l'ipotesi di suicidio. Poco tempo fa, però, la rivelazione di un operatore che partecipò alla prima autopsia ha stravolto tutto: ha ammesso che forse è stato lui a causare accidentalmente frattura di quella vertebra durante la preparazione del cadavere.