Luca Salvadori, il video choc del papà: "Ecco come è morto", le immagini dell'incidente

Un video agghiacciante che arriva come un pugno allo stomaco: "Così è morto mio figlio, Luca Salvadori". In una clip di 20 minuti pubblicata su Youtube, Maurizio Salvadori, papà del giovane pilota morto qualche mese fa, svela la dinamica del terribile incidente che si è portato via per sempre suo figlio. Nel video viene mostrata una rappresentazione dell'incidente, ricostruito al computer.

Per Maurizio Salvadori, la morte del figlio sarebbe stata causata dalle barriere protettive non omologate, che non avrebbero attutito l'impatto del corpo di Luca, arrivato a una velocità di 100 km/h. "Così è morto mio figlio Luca, se le barriere fossero state a norma si sarebbe potuto salvare", è l'incipit del racconto di Salvadori. "Perché le protezioni non erano assicurate al terreno?", si chiede Salvadori. "Bastava porre le protezioni in verticale, parallele alla pista, per evitare la tragedia", afferma. E ancora: "La telecamera della moto di Luca ha continuato a funzionare anche dopo l’incidente registrando i dialoghi dei soccorritori e la comunicazioni della direzione gara: l’unica loro preoccupazione era ripristinare la pista per riprendere la corsa", ha aggiunto Salvadori. "Nell’interrogatorio di rito con la polizia – sottolinea Salvadori – uno degli organizzatori, definendo superfluo l’intervento delle forze dell’ordine, ha definito “normale amministrazione” l’incidente mortale di Luca. Persone così devono essere allontanate da ruoli di responsabilità della gare". Infine conclude così il suo video: "Mi risulta che sia la prima volta che in caso di incidente mortale venga intentata una causa, è un percorso lungo, difficoltoso e molto costoso. Ma è mio dovere farlo. Deve cambiare qualcosa perché certe cose non succedano più".