Ossessione Mussolini, la carica di Scurati & C.: antifascisti di professione

Altro che «gli 80 anni dalla Liberazione» che il Capo dello Stato verso la conclusione del suo messaggio televisivo di San Silvestro ha «evocato contro ogni amnesia definendola fondamento della Repubblica e presupposto della Costituzione», come ha sottolineato il quirinalista principe Marzio Breda sul Corriere della Sera. Per Antonio Scurati, e la Repubblica, quella di carta, che li ha sparati sulla prima pagina del primo numero di questo 2025, debbono contare i 100 anni che trascorrono proprio oggi dal discorso alla Camera nel quale Benito Mussolini si assunse tutta la responsabilità del delitto di Giacomo Matteotti e segnò «la nascita del fascismo». Che tuttavia, sempre su Repubblica ma del 22 ottobre 2024, era già nato due anni prima con la marcia su Roma e la chiamata di Mussolini al Quirinale per la formazione del governo. (...)

