Auto, passeggero senza cintura? Se muore in un incidente è "colpa del guidatore"

07 gennaio 2025 a

Svolta per gli incidenti stradali. La morte di un passeggero in macchina sarà colpa del guidatore se la vittima era senza cintura. A deciderlo la Cassazione, che ha annullato la sentenza di assoluzione di Letizia D., una 29enne di Alatri accusata di omicidio colposo perché - mentre era al volante di una Fiat Punto la notte del 31 dicembre 2015 - era finita fuori strada dopo che un cane randagio le si era parato di fronte e nell’incidente era morto sul colpo un suo amico.

Stando a quanto deciso dalla corte, la ragazza "non aveva preteso dai passeggeri, prima di mettersi in marcia, che indossassero la cintura". Come riporta il Messaggero, i supremi giudici hanno disposto un nuovo giudizio davanti alla Corte d’appello di Roma. In quel caso, la vittima si chiamava Gianmarco Ruspantini. Era il 2015 e il ragazzo aveva appena compiuto 18 anni. Si trovava a bordo della Fiat Punto, insieme a tre amiche tra cui la stessa Letizia.

Secondo il perito nominato dal Tribunale, "era verosimile ritenere che l’utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe ragionevolmente impedito" la morte di Gianmarco. Il motivo? Sarebbe rimasto ancorato al sedile e non sarebbe stato sbalzato fuori dal finestrino. Per scaglionare la ragazza non è stato sufficiente ricordare che non vi fossero dei segnali acustici ad allertarla del mancato uso della cintura da parte di chi era seduto dietro.