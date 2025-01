Cecilia Sala, papà Renato: "Meloni è riuscita a mantenere una lucidità straordinaria"

08 gennaio 2025 a

a

a

"Sono orgoglioso, è stata una donna forte. E a proposito di donne forti, sicuramente il riferimento è a una presidente del Consiglio che è riuscita a mantenere una lucidità, una proattività che io giudico straordinaria. L'incubo è stato indubbiamente alleviato dalla vicinanza del Paese": Renato Sala, papà di Cecilia, lo ha detto in un collegamento col Tg1 parlando del momento in cui ha potuto riabbracciare la figlia, la giornalista di Chora Media e del Foglio arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre e liberata oggi, mercoledì 8 gennaio. Forte, insomma, è il sentimento di gratitudine del signor Sala per la premier, che ha lavorato insieme al suo governo per arrivare alla scarcerazione della reporter.

Dopo aver riabbracciato la figlia, Renato Sala ha rivelato ai cronisti quali sono state le prime parole di Cecilia. "Papà ti voglio bene, finalmente questa parentesi si è chiusa", ha detto la giornalista quando lo ha visto. Parlando di quel momento col Tg1, poi, il padre della giornalista ha raccontato: "Ho pianto, e lei mi ha detto 'papà, non piangere, è finito un incubo che è durato tantissimo tempo'". Felice ed emozionata anche la mamma di Cecilia, Elisabetta Vernoni, che ha detto: "Sono contentissima, non riesco nemmeno a spiegare come mi sento. La mia vita inizia oggi. Il governo ha fatto un lavoro magnifico per liberarla".