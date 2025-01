Elly Schlein, "spesso questo governo...": il commento-choc sull'attivista "costretta a togliere le mutande"

15 gennaio 2025 a

La denuncia di una attivista di Extinction Rebellion è di quelle forti: "Abusi in Questura: costrette a spogliarsi!". Qualche giorno fa a Brescia, davanti alla Leonardo, è andata in scena una manifestazione degli eco-attivisti che si ispirano a Greta Thunberg, Palestina Libera e Ultima generazione. Di fatto, il gotha dei tutto il movimentismo "contro" che da mesi sta cercando di agitare l'Italia tra blocchi stradali e piazzate spesso con contorno di scontri con le forze dell'ordine.

Delle persone presenti, 23 appartenenti ai vari gruppi sono stati trattenute in stato di fermo per oltre 7 ore. L'attivista, in un video diffuso sui social, spiega che tutti hanno subito perquisizioni. "Mi hanno chiesto di spogliarmi, di togliermi le mutande e di fare tre squat mentre ai i maschi non è stato chiesto di spogliarsi e togliersi i vestiti. Siamo stati dentro quasi sette ore", spiega la ragazza adombrando lo spettro degli abusi con aggravante sessista.

La protesta era contro la guerra in Medio Oriente e contro Leonardo, azienda "che fornisce armi che consentono a Israele di bombardare la popolazione palestinese, i bambini, gli ospedali". Una denuncia per molestie da parte del personale (peraltro femminile) delle forze dell'ordine regala ovviamente una vetrina ulteriore agli eco-attivisti. E al loro grido d'allarme, smentito categoricamente dalla Questura bresciana, si aggiunge la polemica politica contro il governo alimentata da Elly Schlein in persona, in diretta tv nazionale.

Quanto avvenuto a Brescia, sottolinea la segretaria del Pd ospite di Giovanni Floris a DiMartedì a La7, è "molto grave, abbiamo già depositato interrogazioni su questo episodio e su altri analoghi che sono avvenuti a Padova, bisogna fare piena luce su questo, perché non è accettabile, molto spesso questo governo dietro alla parola sicurezza fa propaganda per fare altro: punire il dissenso o nascondere problemi sociali dietro nuovi reati".