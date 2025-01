Trissino, incendio in una fabbrica di batterie: "Non uscite di casa", l'allarme del sindaco

16 gennaio 2025 a

Esplosione in una fabbrica di recupero batterie a Trissino, in provincia di Vicenza. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per domare le fiamme. Il rogo sarebbe partito da un deposito e in pochissimi istanti ci sono state decine di esplosioni. Da quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata nell'incendio. Nel frattempo, sulla zona si è sollevata una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. E la ditta è stata evacuata, così come le aziende vicine. Il Comune di Trissino, invece, ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e a non uscire di casa. A seguire il caso anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha postato il video del rogo su Instagram.

Ancora da accertare i motivi dietro l'incendio. Sul posto hanno lavorato decine di vigili del fuoco arrivati da Vicenza, Arzignano. Poi sono giunti in zona anche i carabinieri, la polizia locale e i tecnici dell'Arpav per i campionamenti dell'aria. Presente nel corso delle operazioni pure il sindaco di Trissino, Davide Faccio. Tutti da quantificare i danni provocati dalle fiamme. La ditta in questione è specializzata in soluzioni per il recupero di pile ed accumulatori e si trova nella zona industriale del comune.