Meteo, Giuliacci annuncia un fortissima perturbazione: quando scatta l'allerta sull'Italia

Una fortissima perturbazione sta per abbattersi sull'Italia. Il quadro meteo è in continua e rapida evoluzione nelle ultime ore e il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.it ci spiega che cosa ci attende soprattutto nel corso della settimana che sta per arrivare: "Nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 gennaio il ciclone, già protagonista in queste ore, provocherà ancora precipitazioni sul Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Sul settore tirrenico si attendono piogge molto intense. Mercoledì 22 gennaio l’alta pressione proverà ad allungarsi sulla nostra penisola riportando sole e aumento dei valori termici. Sarà una pausa brevissima perché alle porte ci sarà una perturbazione atlantica, sospinta da correnti fredde e instabili, pronta a raggiungere l’Italia".

Ecco dunque quando ci toccherà fare i conti con una forte ondata di maltempo: "Il Nord Italia che era stato “graziato” dal ciclone non verrà evitato da questa nuova ondata di maltempo. Nella giornata di 23 gennaio avremo un forte peggioramento sul Centro-Nord e, grazie ad un’irruzione di aria fredda, ritornerà la neve sulle Alpi. I fiocchi cadranno a partire dai 700-800 metri di quota. L’ondata di maltempo si estenderà sul resto della penisola. Guardando più lontano, si prevede che la “porta atlantica” possa rimanere aperta consentendo il “facile” ingresso di nuove perturbazioni sul nostro paese già dal weekend seguente e per l’ultima parte di gennaio".