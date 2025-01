Fuori dal Coro, il maranza insulta: "Io non rispetto la polizia", Salvini lo spiana con 4 parole

27 gennaio 2025 a

A Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano, in un servizio trasmesso nell'ultima puntata ancora insulti da parte degli immigrati alle nostre forze dell'ordine. Per capire la gravità di quanto detto ai mricrodni del programma basta ricordare le parole dell'immigrato che con spavalderia davanti alla telecamera afferma: "Io qui in Italia non ho rispetto per nessuno. Non li rispetto, non ho alcun rispetto per le forze dell'ordine".

Insomma parole abbastanza forti che non hanno alcun bisogno di commento. E la clip di questo immigrato che insulta le forze dell'ordine è stato anche postato sui profili social di Matteo Salvini: "Odiatori dell’Italia. Vergogna!!! L’arroganza e la violenza dei maranza, coccolati dalla sinistra, poverini! Altro che cittadinanze in regalo con “Ius Soli” o “Ius Scholae”, serve più educazione ma anche pene certe e formative per chi delinque, anche da giovanissimo, come voluto dalla Lega. E se non gli sta bene, se ne tornino in “madrepatria”", ha affermato Salvini.

Del resto non è la prima volta che gli italiani e gli agenti vengono insultati in tv o sui video che circolano sui social. Basti pensare all'ormai tristemente celebre video della notte di Capodanno in Duomo quando alcuni immigrati affermano senza alcun pudore: "Vaff*** Italia", "Vaff*** polizia". Ora un altro episodio. Forse il più ignobile.