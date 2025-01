Meteo, la previsione da brividi di Giuliacci: ecco quando arriva il vero inverno, Italia al gelo

29 gennaio 2025 a

Occhio al meteo, le previsioni cambiano rapidamente e in peggio. Siamo ormai ai giorni della merla e di fatto il freddo, le piogge e il gelo si fanno sentire su buona parte del Paese. A spiegare che cosa ci attende nei prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it afferma: "Sta per chiudersi la parentesi di clima mite, quasi primaverile, che ha caratterizzato gli ultimi giorni, durante i quali le temperature hanno fatto registrare valori di alcuni gradi al di sopra della norma in gran parte del Paese. Questo però non significa che stia per arrivare il gelo, perché le temperature, nei prossimi giorni, si limiteranno a tornare sui valori normali per fine gennaio: quindi freddo nella norma, senza quei picchi da far battere i denti. Tuttavia, l'arrivo del vero inverno, quello fatto di gelo e neve a quote molto basse, potrebbe essere solo rimandato di poco".

Ecco dunque le previsioni: "Le ultime mappe meteo indicano in effetti la possibilità che nella seconda parte della prossima settimana delle gelide correnti di origine polare irrompano sulla nostra Penisola, dando avvio a una fase dal clima decisamente più rigido, con temperature al di sotto della norma e condizioni favorevoli all'arrivo di nevicate fino a quote molto basse, specie nel versante adriatico".