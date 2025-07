Meteo, "grandine e nubifragi": ore di paura, dove si abbatte la tempesta

Secondo Giuliacci, le temperature oscilleranno tra i 30°C , ad esempio a Bologna, e i 22°C , previsti anche a Torino; nel corso della giornata è comunque atteso un calo termico. Saranno possibili colpi di vento improvvisi e locali allagamenti, nonché grandine grossa in occasione dei temporali più intensi. Eventi simili hanno già causato, negli ultimi anni, danni a coltivazioni e automobili, con chicchi di grandine dal diametro superiore ai 3 cm .

La Penisola si appresta, per il momento, a salutare l'ondata di caldo che ha caratterizzato questa prima parte dell'estate. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , oggi - venerdì 25 luglio -, le regioni del Nord Italia saranno sotto l’influsso di una perturbazione atlantica che porterà temporali diffusi, con particolare rischio di grandinate e nubifragi . Le zone più esposte includono la Lombardia — soprattutto tra Milano, Prealpi e pianura centrale — il Piemonte Settentrionale, il Veneto pedemontano e il Trentino Alto Adige.

Discorso diverso per quanto riguarda il Centro-Sud e le Isole Maggiori. Lì continuerà a dominare l’Anticiclone Nord-Africano, responsabile di temperature particolarmente elevate. Nelle aree interne della Sicilia si attendono picchi di 43-44°C; il rischio di temporali sarà minimo, ma l’attenzione deve rimanere alta per i valori termici estremi e per l’elevato tasso di umidità, fattori che possono potenzialmente alimentare nubi temporalesche assai intense.