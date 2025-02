Almasri, spunta anche l'ivoriana: "Stuprata e massacrata di botte", altra denuncia al governo

06 febbraio 2025 a

Un'altra denuncia è stata presentata alla procura di Roma contro il governo per la vicenda del generale libico Njem Osama Almasri. A depositarla l'avvocato lucano Angela Bitonti. I reati ipotizzati sono quelli di omissione e favoreggiamento per aver rimpatriato il generale, nei confronti del quale è stato emesso un mandato di arresto dalla Corte penale internazionale. Il legale Bitonti si sarebbe rivolta alla Procura per conto di una donna ivoriana che ha raccontato di essere stata "stuprata e massacrata di botte tutti i giorni per almeno un anno" nella prigione libica di Mitiga: "Almasri e i suoi soldati - ha detto - mi hanno distrutto la vita".

"Voi non potete nemmeno immaginare quello che una donna può vivere in quella prigione, nemmeno immaginare. In Italia - ha aggiunto la donna - sono stata aiutata da brave persone a superare, in qualche modo, quello che ho vissuto. Sono andata avanti con la speranza che un giorno potesse essere fatta giustizia. Sono venuta dalla Libia per sfuggire alla morte su un gommone appena galleggiante, il mio carnefice è tornato a casa su un aereo di Stato. Qualcuno mi spieghi davvero quello che è accaduto. Credevo di essere arrivata in un Paese giusto e libero, invece sono stata sacrificata di nuovo. Oggi, guardando indietro, dico che avrei preferito morire a Mitiga". L'avvocato Bitonti, dunque, ha chiesto che "sia fatta giustizia su questa tristissima vicenda umana e su quelle passate dall'inferno delle carceri libiche".