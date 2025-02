San Pietro, entra nella Basilica e sfascia tutto: immagini sconcertanti

Assalto sconcertante nella Basilica di San Pietro a Roma, il cuore della Città del Vaticano e del mondo cattolico tutto. Venerdì mattina si sono registrati momenti di tensione quando un uomo è salito sull'Altare della Confessione, sotto il Baldacchino del Bernini, scaraventando a terra e danneggiando 6 candelabri del 1865 dal valore di circa 30mila euro.

Il gesto è stato ripreso dai molti pellegrini e turisti presenti nella Basilica e i filmati, finiti sui social, sono diventati ovviamente virali nel giro di pochi minuti facendo letteralmente il giro del mondo. L'uomo, fermato prontamente dalla Gendarmeria Vaticana, è originario della Romania. Consegnato al personale dell'Ispettorato Vaticano, è stato identificato e denunciato.

"Una persona con gravi disabilità psichiche, è stata presa in custodia dalla Gendarmeria vaticana e consegnata alle autorità italiane", ha affermato nelle ore il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

Non è comunque la prima volta che accadono nella Basilica gesti sconsiderati. Un episodio analogo si verificò il 4 settembre del 2019: sempre sotto il Baldacchino, un cinquantenne di Santa Marinella fu fermato dopo essere salito sull'altare e aver gettato a terra un altro candelabro.

