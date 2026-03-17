Maxi tamponamento nella galleria sull'A20: 80 mezzi coinvolti, sul posto ambulanze e Vigili del Fuoco

Maxi tamponamento nella galleria Villafranca sull'A20, la Messina-Palermo. Qui, nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese, 80 mezzi sono stati coinvolti nella collisione. Lo rendono noto i vigili del fuoco della Città dello Stretto. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei coinvolti all'interno della galleria.

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Il personale dei vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi. Sul posto è impegnata anche la polizia per la gestione della viabilità e i rilievi personale del 118 per l'assistenza alle persone coinvolte.

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