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Maxi tamponamento nella galleria sull'A20: 80 mezzi coinvolti, sul posto ambulanze e Vigili del Fuoco

martedì 17 marzo 2026
Maxi tamponamento nella galleria sull'A20: 80 mezzi coinvolti, sul posto ambulanze e Vigili del Fuoco

1' di lettura

Maxi tamponamento nella galleria Villafranca sull'A20, la Messina-Palermo. Qui, nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese, 80 mezzi sono stati coinvolti nella collisione. Lo rendono noto i vigili del fuoco della Città dello Stretto. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei coinvolti all'interno della galleria.

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Il personale dei vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi. Sul posto è impegnata anche la polizia per la gestione della viabilità e i rilievi personale del 118 per l'assistenza alle persone coinvolte.

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Secondo le prime ricostruzioni, a innescare la carambola sarebbe stato il manto stradale reso scivoloso dalla perdita di gasolio da parte di un camion. L’effetto "ghiaccio" sull’asfalto ha reso dunque impossibile la frenata per i mezzi che sopraggiungevano, causando una reazione a catena. Nonostante il tamponamento non abbia precedenti per quanto riguarda l'alto numero di veicoli coinvolti, non si registrano feriti gravi.

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