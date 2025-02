"Inquadra il Qr Code": ecco come ti svuotano il conto corrente in un secondo

11 febbraio 2025 a

Il mondo oscuro delle truffe si adegua ai cambiamenti tecnologi. I carabinieri di Ronciglione, in provincia di Viterbo, hanno denunciato un 22enne residente nel Veneto, autore di una truffa ai danni di una 32enne del viterbese. Che cosa è successo? La donna aveva messo in vendita online un generatore di corrente per 500 euro. Poi è stata contattata telefonicamente da un giovane che le ha proposto un pagamento in due rate attraverso un Qr code. In sintesi, inquadrando il codice on la sua applicazione home banking le avrebbe trasferito immediatamente i soldi sul conto.

Ma si trattava di una truffa. La donna, infatti, ha seguito l'iter descritto dal ragazzo, inserendo il pin e il codice segreto comunicatole dal truffatore. E, invece di ricevere la somma pattuita, si è subito resa conto di averla trasferita al ragazzo. Sono stati i carabinieri a chiedere alla donna di tendere una trappola al 22enne, contattandolo via e-mail per chiedergli la restituzione dei soldi con lo stesso sistema.

La vicenda, però, ha avuto un lieto fine. I carabinieri hanno consigliato alla donna di ricontattare il truffatore utilizzando una scusa. Dopo alcuni giorni ha risposto al messaggio della vittima e, sicuro di ottenere altri soldi, ha fornito alla donna le indicazioni per effettuare una nuova ricarica. Ma in questo modo le forze dell'ordine sono riuscite a risalire a lui trovandolo a Spinea, in Veneto. Il truffatore, infatti, si era recato allo sportello per prelevare il denaro ad aspettarlo ha trovato i carabinieri della stazione locale che erano stati avvertiti da colleghi di Ronciglione.