Marcus Thuram? "Cosa ha detto al fratello": voci dallo spogliatoio

Juventus-Inter non è stata solo spettacolo e gol, ma anche polemiche inattese. Tra i protagonisti della serata ci sono stati i fratelli Thuram, entrambi a segno. Marcus con la maglia nerazzurra, Khephren con quella bianconera. Al termine, però, le attenzioni si sono concentrate su un episodio curioso accaduto pochi istanti dopo il gol decisivo di Azdic, che ha consegnato alla Juve il 4-3 finale. Le telecamere hanno infatti immortalato Marcus Thuram ridere insieme al fratello, coprendosi la bocca con la maglia mentre il Var stava verificando la regolarità dell’azione. Un atteggiamento interpretato da alcuni tifosi interisti come una mancanza di rispetto, visto il momento delicatissimo della partita, con l’Inter appena rimontata.

La scena non è passata inosservata neppure nello spogliatoio nerazzurro. Compagni e staff tecnico hanno chiesto spiegazioni all’attaccante francese, che ha chiarito immediatamente l’equivoco. Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, Marcus avrebbe scherzato con il fratello in merito a un contatto avvenuto poco prima: "Dai, dillo all’arbitro che hai fatto fallo!”. Una battuta, dunque, per ironizzare su un presunto intervento di Khephren, che avrebbe potuto ribaltare l’esito del Var.