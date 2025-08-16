Libero logo
sabato 16 agosto 2025
Un sms e gli rubano 63.000 euro: cos'è successo

Una pensionata ragusana è caduta vittima di una truffa da 63mila euro dopo aver ricevuto un sms sospetto che segnalava un bonifico non autorizzato di 4.900 euro dal suo conto corrente. Il messaggio, che invitava a contattare un numero per verifiche, l’ha spinta a chiamare un presunto operatore bancario, in realtà un truffatore. L'uomo al telefono l’ha convinta che il suo denaro fosse a rischio e che fosse necessario trasferirlo su un conto “sicuro”.

Nonostante i tentativi degli impiegati della banca di dissuaderla, la donna, manipolata telefonicamente dai criminali, ha eseguito il bonifico, credendo che i bancari fossero complici di un’organizzazione criminale.Resasi conto dell’inganno solo dopo aver contattato un sedicente carabiniere, inesistente, la pensionata ha denunciato il fatto ai carabinieri. Le indagini, coordinate dalla Procura di Ragusa, hanno permesso di bloccare il conto postale su cui erano stati trasferiti i fondi, sequestrando la somma e restituendola alla vittima. Gli investigatori stanno ora cercando di identificare i responsabili della truffa, ancora ignoti, e di smantellare la rete criminale dietro il raggiro. Questo caso evidenzia i pericoli del phishing e l’importanza di diffidare da comunicazioni sospette, verificando sempre l’autenticità delle richieste prima di compiere operazioni finanziarie.

