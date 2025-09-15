Valditara contestato a Fermo: "Bella ciao!", ma vengono cacciati dai presenti

Finisce male la annunciata contestazione della sinistra a Giuseppe Valditara. Il ministro dell'Istruzione e del Merito si è recato a Montegiorgio, in provincia di Fermo nelle Marche, per un evento pubblico.

Davanti al teatro cittadino, ecco il solito agguato: un gruppetto di 5 o 6 persone che indossavano magliette rosse con scritto "Bella Ciao" ha cominciato a urlare contro il ministro, mentre era in corso un sit in organizzato dal Pd a cui erano presenti anche simpatizzanti del Movimento 5 Stelle.

Anche i contestatori però sono stati però contestati: alcune persone in strada si sono ribellate: "Basta con queste cose!", "Ma che fate? Andate via!", hanno gridato in difesa del ministro. Un altro limpido esempio di come dalle parti del centrosinistra venga intesa la libertà di parola e la democrazia.

La visita di Valditara, d'altronde, era già stata messa nel mirino non da qualche gruppo di estrema sinistra, dai centri sociali o dalla rete studentesca, ma dagli stessi due partiti ufficiali delle opposizioni. Come dire: bell'esempio.

"Riteniamo grave che tale iniziativa si svolga in prossimità delle elezioni regionali e, ancor più, alla luce dei fatti che coinvolgono l'Its Smart Academy, scuola di formazione finanziata dal Mim e dalla Regione Marche. Non esiste scuola senza rispetto della legalità", è stato l'attacco del Pd di Fermo, i cui rappresentanti erano in piazza per contestare la presenza del ministro all'ingresso del Teatro Domenico Alaleona.

A Montegiorgio Valditara ha chiuso la prima giornata di visite in alcune scuole delle Marche, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico. In ogni caso, il ministro ha tirato dritto ed è entrato in teatro.

