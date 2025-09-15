Affari tuoi, "gli ha detto c***lo": caos sui titoli di coda

"Ma che 'fortuna' questi concorrenti alla Regione fortunata. Nel giro di una settimana Prima vincono 100.000 euro, ora 50.000 euro". Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, c'è sempre spazio per i sospetti e i veleni, soprattutto tra i telespettatori che commentano in tempo reale le puntate su X.

Ma sui social, per una volta, c'è tanta tanta gioia perché i due giovani concorrenti, portandosi a casa un bel gruzzolo in extremis puntando tutto sulla Toscana, riescono a regalare a tutti un piccolo sogno d'amore.

"Gli ha detto coolo sul finale", "CHE COLPO DI SCENA", "Eh ma che cu***ni con ste regioni", "Che bellini loro però, lui pare un amore. TROPPO FELICE", "Speriamo che vincono, sono senza casa poverini vivono in un camper. Cit mia nonna".

Tra i temi di serata anche la straordinaria performance del pacchista del Lazio: "Io dopo che parla il veggente mi farei una grattata", "Giuseppe Mariotti da Montalto di Castro dammi 6 numeri per favore che vado subito a giocarli", "Il veggente colpisce ancora", "Anche a me comincia a fare paura il pacchista del Lazio", "Il signor pelatone mi fa molta paura...", "Il 18 quando giocherà farà le scarpe a tutti. Si porta 300mila. E' letteralmente un veggente... Pauroso".

Il grande protagonista, ancora una volta, è però il simpatico Gennarino, il cane mascotte-portafortuna che imperversa in studio, al punto di costringere a un tira-e-molla De Martino per farlo scendere dalla scrivania.

"Si può ripetere il miracolo Gennarinese", anticipa un utente, azzeccandoci. "Vuole giocare con la pallina Patatosooo", "Mi fa morire Gennarino che esce ed entra in studio come se fosse lui il padrone di tutto", "Gennarino se ne frega di tutto, vuole solo tirare la pallina con Stefano".