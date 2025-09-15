Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Rai 2, le medaglie azzurre fanno godere il pubblico (e Viale Mazzini)

di Klaus Davilunedì 15 settembre 2025
Rai 2, le medaglie azzurre fanno godere il pubblico (e Viale Mazzini)

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mondiali di atletica / Rai 2)
Tennis, volley, scherma, rugby, ora l’atletica leggera. Il momento ancora incerto del nostro calcio spinge la platea televisiva più motivata a seguire sport un tempo definiti “minori” che però sempre più spesso ottengono cifre che di minoritario hanno ben poco. 

Un indicatore ci arriva dall’Inaugurazione dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo, vista sabato mattina su Rai 2 da 452mila spettatori col 7.7% di share, e dalla sessione serale nel primo pomeriggio, con 1.261.000 telespettatori e l’11%, 23mila utenti connessi dai device. Brillante score per il canale, trainato dagli exploit di Battocletti, argento nei 10.000 metri, e Fabbri, bronzo nel getto del peso.

Paolo Del Debbio supera Formigli: clamoroso in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Talk politic...

A beneficiarne pure format di settore come Il sabato al 90°, al record stagionale con 920mila teste e quasi il 10%, anche grazie al 4-3 di Juve-Inter. Va detto che il racconto di eventi come i Mondiali di atletica è cambiato: telecamere e droni che immortalano backstage e warm up pre-gara, primi piani a catturare le emozioni degli atleti. Anche lo sport si deve adeguare ai nuovi linguaggi. E funziona.

Il caso Kirk spinge in vetta il Tg1

Vi proproniamo Tele...Raccomando, la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi CHI SALE (“Tg 1 /Rai 1) Un a...

Dritta al punto La Volta Buona, schiaffo di Anna Falchi ai buonisti: "Poi vi lamentate del fatto che il maschio è sparito..."

Mondiali di atletica Mondiali di atletica, Nadia Battocletti conquista l'argento: "Fatico a crederci"

Tele...raccomando Rai 2, "effetto-Egonu": cosa accade agli ascolti

tagmondiali di atleticarai 2

Dritta al punto La Volta Buona, schiaffo di Anna Falchi ai buonisti: "Poi vi lamentate del fatto che il maschio è sparito..."

Mondiali di atletica Mondiali di atletica, Nadia Battocletti conquista l'argento: "Fatico a crederci"

Tele...raccomando Rai 2, "effetto-Egonu": cosa accade agli ascolti

ti potrebbero interessare

737x336

La Volta Buona, schiaffo di Anna Falchi ai buonisti: "Poi vi lamentate del fatto che il maschio è sparito..."

Maria Pia Petraroli
687x413

Mondiali di atletica, Nadia Battocletti conquista l'argento: "Fatico a crederci"

Andrea Carrabino
414x252

Rai 2, "effetto-Egonu": cosa accade agli ascolti

Klaus Davi
690x362

Garlasco, Chiara Poggi e i tagli sulle palpebre: l'ultima macabra ipotesi