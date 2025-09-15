Rai 2, le medaglie azzurre fanno godere il pubblico (e Viale Mazzini)

Un indicatore ci arriva dall’Inaugurazione dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo, vista sabato mattina su Rai 2 da 452mila spettatori col 7.7% di share, e dalla sessione serale nel primo pomeriggio, con 1.261.000 telespettatori e l’11%, 23mila utenti connessi dai device. Brillante score per il canale, trainato dagli exploit di Battocletti, argento nei 10.000 metri, e Fabbri, bronzo nel getto del peso.

A beneficiarne pure format di settore come Il sabato al 90°, al record stagionale con 920mila teste e quasi il 10%, anche grazie al 4-3 di Juve-Inter. Va detto che il racconto di eventi come i Mondiali di atletica è cambiato: telecamere e droni che immortalano backstage e warm up pre-gara, primi piani a catturare le emozioni degli atleti. Anche lo sport si deve adeguare ai nuovi linguaggi. E funziona.